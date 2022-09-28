По данным «Казгидромета», 29 сентября на севере и западе ЗКО ожидаются гроза и усилие ветра до 20 метров в секунду. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО На большей части страны пройдут осадки.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +12..+14. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - гроза. Днём ожидается до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет облачно. Днём столбики термометра покажут +26..+28 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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