Вакцину “Спутник-V” для области начали производить на карагандинском фармацевтическом заводе, сообщает корреспондент портала “Мой ГОРОД”. В Атырау стартовал второй этап вакцинации от Covid-19 Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев пояснил, что с 1 февраля по области началась вакцинация против коронавирусной инфекции. - Спустя 21 день начали прививать вторым компонентом. В ближайшие дни ожидается поставка еще 3 тысяч доз вакцины. Все будут прививаться поэтапно, - рассказал Нурлыбек Мустаев. - Ранее использовалась вакцина российского производства "Спутник-V", на сегодняшний день данная вакцина выпускается на территории нашей республики, на Карагандинском фармацевтическом заводе, второй компонент был произведен тоже у нас в Казахстане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.