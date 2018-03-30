Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В ЗКО ожидается резкое потепление

Резкое повышение температуры, по прогнозам синоптиков, ожидается с 3 апреля этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 30 марта, на очередном заседании противопаводкового штаба в акимате ЗКО директор РГП "Казгидромет" по ЗКО Нуржан ШИЯП рассказал, что, согласно прогнозам РГП "Казгидромет", в области ожидается резкое потепление. - По предварительному прогнозу погоды, со 2 апреля ожидается нулевая температура. С 3 апреля наблюдается резкое повышение температуры до +15 градусов тепла, - пояснил Нуржан ШИЯП. Кроме того, директор РГП "Казгидромет" по ЗКО сообщил, что глубина п
Кристина Кобина
В ЗКО ожидается резкое потепление
Резкое повышение температуры, по прогнозам синоптиков, ожидается с 3 апреля этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 30 марта, на очередном заседании противопаводкового штаба в акимате ЗКО директор РГП "Казгидромет" по ЗКО Нуржан ШИЯП рассказал, что, согласно прогнозам РГП "Казгидромет", в области ожидается резкое потепление. - По предварительному прогнозу погоды, со 2 апреля ожидается нулевая температура. С 3 апреля наблюдается резкое повышение температуры до +15 градусов тепла, - пояснил Нуржан ШИЯП. Кроме того, директор РГП "Казгидромет" по ЗКО сообщил, что глубина промерзания грунта  в Уральске снизилась на 3 сантиметра. - На 15 марта было 129 сантиметров, сейчас - 126. Однако на метеостанции Дарьинск наблюдается рост глубины промерзания грунта, если 15 марта было 117 сантиметров то сейчас - 119, на станции Федоровка возросла с 80 до 86 сантиметров. Максимальная высота снега наблюдается в Январцево - 51 сантиметр, в  Уральске - 35, - сообщил Нуржан ШИЯП. Также стоит отметить, что подъем воды наблюдается в Каратобинском районе - на 62 сантиметра. - По данным Приволжского управления по гидрометеорологии, срок вскрытия реки Урал в городе Уральск ожидается с 8 по 12 апреля. В прошлом году вскрытие началось в такой же период. Толщина льда на реке Чаган в первой декаде месяца составляла 10 сантиметров, сегодня - 7 сантиметров. На Урале гидропост Уральск было 35, сейчас 39 сантиметров, - пояснил Нуржан ШИЯП. - Ожидаемый наивысший уровень воды в Урале, по информации Приволжского управления, составит 500-600 сантиметров. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал, что в этом году в Таскалинском районе выпало большое количество осадков за зиму и дал поручение акиму района для подготовки к предстоящему резкому потеплению. - Необходимо обеспечить запасами еды население района, количеством корма для скотины, а беременных и тяжело больных перенаправить в районный центр, - заявил глава области.
Фото предоставлено очевидцами Фото Медета МЕДРЕСОВА
паводок прогнозы температура

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article