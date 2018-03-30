В ЗКО ожидается резкое потепление

Резкое повышение температуры, по прогнозам синоптиков, ожидается с 3 апреля этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 30 марта, на очередном заседании противопаводкового штаба в акимате ЗКО директор РГП "Казгидромет" по ЗКО Нуржан ШИЯП рассказал, что, согласно прогнозам РГП "Казгидромет", в области ожидается резкое потепление. - По предварительному прогнозу погоды, со 2 апреля ожидается нулевая температура. С 3 апреля наблюдается резкое повышение температуры до +15 градусов тепла, - пояснил Нуржан ШИЯП. Кроме того, директор РГП "Казгидромет" по ЗКО сообщил, что глубина п