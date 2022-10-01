В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +7..+9. Ветер до 14 метров в секунду.

В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

В Актобе будет облачно. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

Фото из архива "МГ" Ветер южный, юго-восточный днем на востоке области порывы ветра до 20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром второго октября также ожидается туман.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.