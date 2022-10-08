По данным «Казгидромета», девятого октября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидается туман. Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО Западная половина страны будет под влиянием отрога антициклона, где ожидается погода без осадков.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17 градусов, ночью похолодает до +4..+6. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
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