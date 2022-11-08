- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до -2..-4. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -4..-6 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
- В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
В ЗКО ожидается туман
По данным «Казгидромета», девятого ноября ночью и утром на севере, востоке и в центре ЗКО ожидается туман. Иллюстративное фото из архива "МГ" На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до -2..-4. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов.