В ЗКО ожидают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Будут ли вводится ограничения?

С начала декабря в регионе зарегистрировали более полусотни случаев КВИ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Нурлыбека Мустаева, заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, начиная с декабря в области ежедневно наблюдается рост заболеваемости омикроном – одним из последних штаммов коронавируса. В день регистрируется от трех до восьми случаев, возраст новых пациентов находится в диапазоне от двадцати до пятидесяти лет. Большая часть госпитализаций приходится на Уральск. Однако, на сегодняшний день в о