Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В ЗКО ожидают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Будут ли вводится ограничения?

С начала декабря в регионе зарегистрировали более полусотни случаев КВИ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Нурлыбека Мустаева, заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, начиная с декабря в области ежедневно наблюдается рост заболеваемости омикроном – одним из последних штаммов коронавируса. В день регистрируется от трех до восьми случаев, возраст новых пациентов находится в диапазоне от двадцати до пятидесяти лет. Большая часть госпитализаций приходится на Уральск. Однако, на сегодняшний день в о
Кристина Кобина
В ЗКО ожидают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Будут ли вводится ограничения?
С начала декабря в регионе зарегистрировали более полусотни случаев КВИ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Атырауской области продолжается рост числа заболевших COVID-19
В Атырауской области продолжается рост числа заболевших COVID-19
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Нурлыбека Мустаева, заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, начиная с декабря в области ежедневно наблюдается рост заболеваемости омикроном – одним из последних штаммов коронавируса. В день регистрируется от трех до восьми случаев, возраст новых пациентов находится в диапазоне от двадцати до пятидесяти лет. Большая часть госпитализаций приходится на Уральск. Однако, на сегодняшний день в области никаких коронавирусных ограничений нет. По словам чиновника, в силе остаются рекомендации по профилактике заразных заболеваний: ношение масок при посещении мест массового скопления людей, мытье рук с мылом, использование антисептиков. Нурлыбек Мустаев дал комментарий по прогнозам будущего распространения коронавирусной инфекции.
- Мы ожидаем рост заболеваемости в ЗКО. На фоне роста гриппа, респираторных инфекций, отмечается и рост коронавируса, так как сейчас сезон заболеваемости. Госпитализированные переносят болезнь без осложнений. Напоминаю, что группа риска – это диспансерный учет, лица с заболеванием сердечно-сосудистой системы, с диагностированным сахарным диабетом. Рекомендуем придерживаться мер предосторожности, - сказал спикер.
Также в городе действуют мобильные бригады скорой помощи. Власти настоятельно не рекомендуют заболевшим посещать медицинские учреждения самостоятельно, а при плохом самочувствии вызывать врачей на дом. На данный момент контактным лицам и членам семей заболевшего не предписывается никаких ограничений. В предыдущих месяцах о новых случаях коронавируса не было широко известно. По словам Мустаева, в ноябре все было спокойно. В марте министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщала об отмене большей части карантинных мер во всех регионах республики. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
инфекция ограничения коронавирус

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article