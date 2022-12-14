- Мы ожидаем рост заболеваемости в ЗКО. На фоне роста гриппа, респираторных инфекций, отмечается и рост коронавируса, так как сейчас сезон заболеваемости. Госпитализированные переносят болезнь без осложнений. Напоминаю, что группа риска – это диспансерный учет, лица с заболеванием сердечно-сосудистой системы, с диагностированным сахарным диабетом. Рекомендуем придерживаться мер предосторожности, - сказал спикер.Также в городе действуют мобильные бригады скорой помощи. Власти настоятельно не рекомендуют заболевшим посещать медицинские учреждения самостоятельно, а при плохом самочувствии вызывать врачей на дом. На данный момент контактным лицам и членам семей заболевшего не предписывается никаких ограничений. В предыдущих месяцах о новых случаях коронавируса не было широко известно. По словам Мустаева, в ноябре все было спокойно. В марте министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщала об отмене большей части карантинных мер во всех регионах республики. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В ЗКО ожидают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Будут ли вводится ограничения?
С начала декабря в регионе зарегистрировали более полусотни случаев КВИ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Нурлыбека Мустаева, заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, начиная с декабря в области ежедневно наблюдается рост заболеваемости омикроном – одним из последних штаммов коронавируса. В день регистрируется от трех до восьми случаев, возраст новых пациентов находится в диапазоне от двадцати до пятидесяти лет. Большая часть госпитализаций приходится на Уральск. Однако, на сегодняшний день в о