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Происшествия Социум

В ЗКО патрульная машина столкнулась с иномаркой (фото, видео)

ДТП произошло на автодороге Уральск-Аксай в Бурлинском районе сегодня, 1 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, на автодороге столкнулись полицейские на служебном автомобиле и автомашина марки "Ауди". Госномер полицейского не виден, однако виден бортовой номер 162. Как сообщили очевидцы, водитель "Ауди" был в тяжело ранен. Другие подробности пока неизвестны. Напомним, 27 февраля на автодороге Самара-Шымкент столкнулись пассажирский автобус и "ВАЗ-2114", за рулем которого находился участковый инспектор полиции Сырымского РОВД. В пассажирском автобусе находилось 5
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В ЗКО патрульная машина столкнулась с иномаркой (фото, видео)
ДТП произошло на автодороге Уральск-Аксай в Бурлинском районе сегодня, 1 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как стало известно, на автодороге столкнулись полицейские на служебном автомобиле и автомашина марки "Ауди". Госномер полицейского не виден, однако виден бортовой номер 162. Как сообщили очевидцы, водитель "Ауди" был в тяжело ранен. Другие подробности пока неизвестны. Напомним, 27 февраля  на автодороге Самара-Шымкент столкнулись пассажирский автобус и "ВАЗ-2114", за рулем которого находился участковый инспектор полиции Сырымского РОВД. В пассажирском автобусе находилось 50 граждан Узбекистана.1 марта полицейский, который был за рулем, легкового автомобиля, скончался в больнице. В ДВД ЗКО до сих пор не прокомментировали данное происшествие и не рассказали, кто виновен в ДТП.
Видео 18+! На видео присутствует ненормативная лексика. HucszqsTJOE Ug4eS9S3Wh4 Фото и видео предоставлены очевидцами 
ДТП полицейские

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