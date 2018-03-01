В ЗКО патрульная машина столкнулась с иномаркой (фото, видео)

ДТП произошло на автодороге Уральск-Аксай в Бурлинском районе сегодня, 1 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, на автодороге столкнулись полицейские на служебном автомобиле и автомашина марки "Ауди". Госномер полицейского не виден, однако виден бортовой номер 162. Как сообщили очевидцы, водитель "Ауди" был в тяжело ранен. Другие подробности пока неизвестны. Напомним, 27 февраля на автодороге Самара-Шымкент столкнулись пассажирский автобус и "ВАЗ-2114", за рулем которого находился участковый инспектор полиции Сырымского РОВД. В пассажирском автобусе находилось 5