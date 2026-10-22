В ЗКО пациент психцентра пил воду из унитаза

Видео, на котором пациент психиатрического центра в Западно-Казахстанской области пьёт воду из унитаза, в социальных сетях появилось 21 октября. Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, директор Дарьинского центра специальных социальных услуг Нуржан Аткешов заявил, что видео снял медицинский работник, у которого заканчивался трудовой договор.

По словам директора, сотрудник специально подговорил пациента, выгнал из помещения других людей и записал происходящее на телефон. При этом, как утверждает Аткешов, инцидент зафиксировали и камеры видеонаблюдения. Он также отметил, что в центре есть централизованное водоснабжение и фильтры для очистки воды.

Сейчас директор центра готовит иск из-за нарушения соглашения о конфиденциальности. Он также сообщил, что в августе учреждение проверяли участники Национального превентивного механизма. По его словам, тогда никаких проблем с водой не выявили.