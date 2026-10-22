Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В ЗКО пациент психцентра пил воду из унитаза

Инцидент на видео снял медработник.
Жулдызхан Хасангалиева
В ЗКО пациент психцентра пил воду из унитаза
Стоп-кадр np видео Halyqstan

Видео, на котором пациент психиатрического центра в Западно-Казахстанской области пьёт воду из унитаза, в социальных сетях появилось 21 октября. Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, директор Дарьинского центра специальных социальных услуг Нуржан Аткешов заявил, что видео снял медицинский работник, у которого заканчивался трудовой договор.

По словам директора, сотрудник специально подговорил пациента, выгнал из помещения других людей и записал происходящее на телефон. При этом, как утверждает Аткешов, инцидент зафиксировали и камеры видеонаблюдения. Он также отметил, что в центре есть централизованное водоснабжение и фильтры для очистки воды.

Сейчас директор центра готовит иск из-за нарушения соглашения о конфиденциальности. Он также сообщил, что в августе учреждение проверяли участники Национального превентивного механизма. По его словам, тогда никаких проблем с водой не выявили.

Читайте также

Новости партнёров