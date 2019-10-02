ДТП произошло 1 октября примерно в 21.00 на трассе Уральск-Саратов, недалеко от поселка Переметное района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, водитель направляся в сторону Уральска. - 45-летний водитель автомобиля марки "Рено" не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. В результате он от полученных травм скончался на месте, - пояснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА