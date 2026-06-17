Железная дорога поможет развитию области и улучшит транспортное сообщение в регионе.

Строительство железнодорожной линии "Индербор - Уральск" вошло в список перспективных проектов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает пресс-служба акимата ЗКО. По его словам, новая железная дорога поможет развитию области и улучшит транспортное сообщение в регионе.

Сейчас через Уральск курсируют поезда по одному международному и трём межобластным маршрутам. Для жителей отдалённых районов также действуют два внутриобластных маршрута. В 2025 году железнодорожным транспортом воспользовались 419 тысяч пассажиров - это в два раза больше, чем годом ранее. Объём грузоперевозок превысил 5 миллионов тонн.

После заседания Правительства аким области Нариман Турегалиев поручил ответственным ведомствам продолжить работу по развитию железнодорожной инфраструктуры. По его словам, эти меры помогут повысить транспортную доступность. Стоит отметить, что сейчас поездка на поезде из Кульсары в Уральск занимает более суток, поскольку маршрут проходит через Актобе. Новая железнодорожная ветка позволит значительно сократить время в пути.

Напомним, что сейчас в области идёт к завершению реконструкция четырёх железнодорожных вокзалов. Заказчиком работ выступает АО "НК "Қазақстан темір жолы". На сегодняшний день ремонт на всех объектах находится на завершающей стадии.