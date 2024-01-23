Член регионального совета ПП ЗКО «Атамекен» Марат Абдрахманов выступил посредником от компании «FoodMaster», которая четыре года тому назад хотела уже в ЗКО построить завод. Но того объема молока, который нужен был для того, чтобы завод реализовался, на тот момент не было.– На сегодня производство молока заметно выросло, благодаря программам, которые помогают развивать и поддерживать молочное животноводство. В перспективе мы ожидаем почти 30 тысяч тонн молока. В принципе, это все благоприятствует тому, чтобы построить этот завод у нас. Местные власти поддерживают начинания в рамках развития бизнеса, и помогают предпринимателям, которые занимаются сельским хозяйством, – сказал Марат Абдрахманов.
В Западно-Казахстанской области в последние годы наращивается производство молока. В этом году планируется ввести четыре молочно-товарных ферм с содержанием не менее 400 голов в каждой. На следующий год – еще одну молочно-товарную ферму.
– Используется потенциал программы «Аул аманаты»: мы выдаем кредиты. В правилах выдачи кредитов мы определили приоритетом покупку КРС молочного направления. В прошлом году заемщиками заявлено о покупке 6 тысяч голов КРС молочного направления. Из них 4 тысячи уже завезены в область. Можно сказать, что потенциально мы резко увеличили производство молока, – поделился заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев.
В области имеется восемь молокоперерабатывающих предприятий общей мощностью 72 тысячи тонны. Среди них ТОО «ЗК ОМК Береке» – мощностью 17 000 тонн, ИП «Каверина С.В.» – мощностью 14 100 тонн, КХ «Валентина» – мощностью 1 800 тонн, ТОО «Уральский молочный завод» – мощностью 34 800 тонн, ТОО «Агрофирма «Акас» – мощностью 1 825 тонн, ТОО «Таловое» – мощностью 730 тонн. Ими в прошлом году было произведено молоко обработанное – 8 738 тонн, масло сливочное – 111 тонн, сыр и творог – 171 тонна, прочие молочные продукты – 455 тонны.
Большинство фермеров за строительство завода.
– В первую очередь, для фермеров это удобно в плане, что есть альтернатива: когда и кому сдавать. Чем больше производителей, тем, соответственно, есть выбор, больше цена – будет конкурентная среда. То, что «FoodMaster» хочет зайти, он зайдет и построит завод. Молочное производство в нашей области наладится, и они смогут работать, – считает директор ТОО «Агрофирма «Акас» Гафар Ашигалиев.
Оксана КАТКОВА
фото автора