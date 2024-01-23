Член регионального совета ПП ЗКО «Атамекен» Марат Абдрахманов выступил посредником от компании «FoodMaster», которая четыре года тому назад хотела уже в ЗКО построить завод. Но того объема молока, который нужен был для того, чтобы завод реализовался, на тот момент не было. – На сегодня производство молока заметно выросло, благодаря программам, которые помогают развивать и поддерживать молочное животноводство. В перспективе мы ожидаем почти 30 тысяч тонн молока. В принципе, это все благоприятствует тому, чтобы построить этот завод у нас. Местные власти поддерживают начинания в рамках развития бизнеса, и помогают предпринимателям, которые занимаются сельским хозяйством, – сказал Марат Абдрахманов.

В Западно-Казахстанской области в последние годы наращивается производство молока. В этом году планируется ввести четыре молочно-товарных ферм с содержанием не менее 400 голов в каждой. На следующий год – еще одну молочно-товарную ферму.

– Используется потенциал программы «Аул аманаты»: мы выдаем кредиты. В правилах выдачи кредитов мы определили приоритетом покупку КРС молочного направления. В прошлом году заемщиками заявлено о покупке 6 тысяч голов КРС молочного направления. Из них 4 тысячи уже завезены в область. Можно сказать, что потенциально мы резко увеличили производство молока, – поделился заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев.

В области имеется восемь молокоперерабатывающих предприятий общей мощностью 72 тысячи тонны. Среди них ТОО «ЗК ОМК Береке» – мощностью 17 000 тонн, ИП «Каверина С.В.» – мощностью 14 100 тонн, КХ «Валентина» – мощностью 1 800 тонн, ТОО «Уральский молочный завод» – мощностью 34 800 тонн, ТОО «Агрофирма «Акас» – мощностью 1 825 тонн, ТОО «Таловое» – мощностью 730 тонн. Ими в прошлом году было произведено молоко обработанное – 8 738 тонн, масло сливочное – 111 тонн, сыр и творог – 171 тонна, прочие молочные продукты – 455 тонны.

Большинство фермеров за строительство завода.

– В первую очередь, для фермеров это удобно в плане, что есть альтернатива: когда и кому сдавать. Чем больше производителей, тем, соответственно, есть выбор, больше цена – будет конкурентная среда. То, что «FoodMaster» хочет зайти, он зайдет и построит завод. Молочное производство в нашей области наладится, и они смогут работать, – считает директор ТОО «Агрофирма «Акас» Гафар Ашигалиев.

Оксана КАТКОВА

фото автора