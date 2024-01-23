С момента землетрясения за медицинской помощью обратились 44 человека с травмами различной степени тяжести, от лёгкой до средней, об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

— С разными ушибами головы, защемлениями, растяжением конечностей пострадавшие были доставлены в стационары города, из них 34 взрослых, трое из них госпитализированы, 31 человек отправлен на амбулаторное лечение. Также медицинская помощь оказана 10 детям, пятеро из них госпитализированы и пять отправлены на амбулаторное лечение. Все пациенты обеспечены квалифицированной медицинской помощью в лечебных учреждениях города, — сообщили в министерстве.

По информации МЧС РК, 23 января в 00:09 по времени столицы произошло землетрясение ощутимостью в пять баллов. Повторные толчки ощутились в два балла в 00:42, третий толчок прошёл без ощутимости. Эпицентр находился в 264 киллометрах от города, на границе Кыргызстана и Китая.

— За прошедшие сутки силами спасателей совершено 128 выездов, из них на пожары и случаи горения 70, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 58. При которых спасен и эвакуирован 91 человек, — сообщили в МЧС РК.

Также землетрясение ощущалось в Шымкенте, Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.