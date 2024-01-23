В стране началась сдача январского ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. По информации Национального центра тестирования, в нашей области 4 524 абитуриента подали заявки на участие в тестировании, из них 4 477 - выпускники школ. Экзамены проходят в двух вузах: ЗКУ имени М. Утимисова и ЗКАТУ имени Жангир хана.

— При подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и место тестирования. Время тестирования составляет четыре часа или 240 минут. Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут. На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Количество предметов на ЕНТ осталось прежним – три обязательных и два на выбор. Однако, количество заданий по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» сократилось на пять вопросов. Увеличилось количество вопросов по профильным предметам до 40. В профильных предметах добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка. Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120, — сообщили в национальном центре тестирования.

Максимальное количество баллов остается неизменным – 140 баллов. Также в январском ЕНТ участвуют студенты, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования. Их условно зачислили в вузы для обучения в очной форме на платной основе.