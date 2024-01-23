Землетрясение зарегистрировала сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» в 00:09 (по времени столицы) 23 января. Эпицентр был расположен в 264 километрах на юго-востоке от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Магнитуда составила 6,7 баллов, землетрясение произошло на глубине 65 километров. Жители Алматы ощутили толчки силой пять баллов, а жители Шымкента два. Между тем, о подземных толчках сообщают и жители столицы.

Сегодня, 23 января, в Центре управления кризисными ситуациями прошло внеочередное заседание республиканского оперативного штаба под председательством министра по ЧС Сырыма Шарипханова. В ходе видеоконференцсвязи с местными исполнительными органами и территориальными подразделениями МЧС были заслушаны доклады ГУ «Казселезащита», МВД, Минобороны, Службы дорог и мостов (КазАвтоЖол), химической службы, медицинской службы, транспортной службы, службы связи.

По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются. На телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило 377 звонков от граждан. Согласно информации ГУ «Казселезащита» все посты по г.Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетісу переведены на учащенный режим наблюдения и передачи данных. Общее количество составляет 76 постов. По результатам проведенных обследований негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало. В водном режиме изменений нет. Информации о сходе оползней и лавин не поступало. Проведение обследований продолжается. Силы и средства Вооруженных Сил РК находятся в пунктах постоянной дислокации, - сообщается на сайте МЧС.

По данным транспортной службы, аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме.