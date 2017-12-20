Руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ЗКО Мурат ОСПАНОВ сообщил, что АО «КазТрансГазАймак» обратилось в центральный аппарат департамента комитета по регулированию естественных монополий по защите конкуренции и прав потребителей с заявкой об увеличении цены на розничную реализацию газа. По словам директора филиала по ЗКО АО «КазТрансГаз Аймак» Азимбека АСАРОВА, крупнейшим поставщик товарного газа в РК является их компания. - На сегодняшний день количество потребителей в ЗКО составляет более 174 тысяч абонентов. На 1 декабря 2017 года протяженность газопровода, обслуживаемая «КазТрансГаз Аймаком», составила 6,9 тысячи километров, - заявил Азимбек АСАРОВ. Кроме того, директор филиала по ЗКО АО «КазТрансГазАймак» отметил, что цена на реализацию газа по ЗКО не увеличивалась с 2014 года. В эту цену не входят расходы по обслуживанию нового газопровода и газифицированных населенных пунктов. А там, по словам директора компании, нужно создавать газовые диспетчерские службы, учитываться транспортные и операционные расходы. - Пути решения данной проблемы мы видим в повышении цены на реализацию товарного газа для погашения необходимых расходов, - пояснил Азимбек АСАРОВ. Стоит отметить, что в данный момент 1 кубометр газа отпускается потребителям по 17,18 тенге. Монополист просит повышения с 1 января 2018 года на 1 тенге, то есть 1 кубометр газа будет стоить 18,34 тенге. Пришедшие на общественные слушания жители таким решением были крайне возмущены. Они выразили свое недовольство по этому поводу. - Мы живем в частном доме, мне приходится платить за газ по 20 тысяч тенге в месяц, чтобы моя семья не мерзла. Если цены на газ повысятся, то и на всё они начнут расти. Почему мы всегда говорим о повышении, когда уже будем обсуждать понижение. Нам никто заработную плату не повышает, да и с работой у многих проблемы в области, о чем думают власти? И почему сегодня на слушание не пришли из акимата и уполномоченных органов. Неужели никого это не интересует. Почему мы свой газ отдаем на переработку в Оренгбург, и покупаем втридорога уже очищенный. Почему за эти годы не был построен завод, чтобы самим перерабатывать его, - задается вопросом Бауыржан АЛИПКАЛИЕВ. Азимбек АСАРОВ пояснил, что на месторождениях ЗКО добывают газ, который требует хорошей очистки, но, к сожалению, ее невозможно осуществить, так как нет завода с требуемыми установками.