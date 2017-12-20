Водители возмущены тем, что их никто не предупредил. - В часто езжу по этой улице на работу. Сегодня я был удивлен, когда увидел этот знак. Я не понимаю, зачем это нужно было делать, - возмутился водитель по имени Серик. - Почему никто не предупредил об изменении через СМИ. Многие не знали об этом знаке, приходилось разворачиваться прямо перед ним, образовалась пробка. К тому же теперь приходится выезжать на проспект по ул. Фрунзе, а это неудобно, так как на этом перекрестке нет светофора и в час-пик приходится долго стоять. - Знак "Главная дорога" теперь стоит на Карева в сторону проспекта, Ескалиева теперь второстепенная. На Карева теперь одностороннее движение, после пересечения с Ескалиева. Просто хожу каждый день на работу и вижу, как водители нарушают, по привычке. Странно, что нигде об этом не писали и даже не установили табличку, что изменена схема движения. Думаю, что через пару дней там начнут дежурство "рыбаки", - пишет житель города. Однако в пресс-службе акима Уральска заявили, что предупреждение было опубликовано на страничке акимата города в Instagram. - Уважаемые горожане! Акимат города сообщает, что для обеспечения беспрепятственного движения маршрута №12, обслуживающего "Центр обслуживания населения", находящийся по адресу: ул. Чагано-Набережная, 85 с 16 декабря 2017 года, движение по улице Карева от проспекта Достык до улицы Ескалиева в сторону будет односторонним, - говорится на станице акимата Уральска в Instagram.