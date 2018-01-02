Иллюстративное фото из архива "МГ" В следующем году этот объем планируют увеличить в полтора раза. В управлении сельского хозяйства отметили, что в 2017 году на субсидии животноводам было выделено около 4 млрд тенге. В 2017 году на поддержку сельского хозяйства ЗКО выделено свыше 10 млрд тенге, что на 11% выше уровня 2016 года. Индекс физического объема валовой продукции вырос на 1,6%. В денежном выражении это свыше 39 млрд тенге. - В этом году животноводы региона произвели более 70 тысяч тонн мяса. В 2018 году мы планируем экспортировать около 2400 тонн говядины и 240 тонн баранины. Порядка 3 тысяч животноводов получили субсидии. В этом году запущена новая птицефабрика мощностью 7 тысяч тонн в год, - сообщил руководитель отдела животноводства управления сельского хозяйства ЗКО Алмат Есполов. Сейчас в регионе насчитывается около 1 млн 300 тысяч голов птицы, 1 млн 200 тысяч коз и овец, 545 тысяч голов крупно-рогатого скота, 22 тысячи свиней и 2700 верблюдов. Область полностью покрывает свои потребности в мясе и наращивает экспорт.