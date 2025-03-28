В ЗКО побывал Маулен Ашимбаев

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев прибыл с рабочим визитом в Западно-Казахстанскую область, где провел ряд встреч с трудовыми коллективами, депутатами маслихатов, членами Ассамблеи народа Казахстана и активной молодежью региона. Основная тема обсуждений касалась задач, поставленных Президентом страны в ходе IV заседания Национального Курултая.

Как отметил Маулен Ашимбаев, качественная реализация политических, экономических и социальных реформ требует комплексной работы на всех уровнях. В этой связи он акцентировал внимание на ориентирах стратегического развития Казахстана, которые Глава государства обозначил в своем выступлении на Национальном Курултае в Боровом.

— Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на IV заседании Национального Курултая подробно остановился на актуальных вопросах развития Казахстана. Развитие экономики регионов обозначено как одно из ключевых направлений. Особое внимание на Курултае уделено вопросам внутренней политики, идеологии, образования. Все озвученные инициативы направлены на реализацию идеи построения справедливого, безопасного, чистого и сильного Казахстана. Мы должны системно и эффективно работать над реализацией этих и других задач, — сказал Председатель Палаты.

В этой связи Маулен Ашимбаев напомнил участникам встречи, что в апреле запланировано проведение расширенного заседания Совета Сената по взаимодействию с маслихатами в новом формате, на котором будут обсуждаться задачи, обозначенные Главой государства на II республиканском форуме депутатов маслихата.

Важными темами для обсуждений стали и инициативы Главы государства, касающиеся диверсификации экономики, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий и создания рабочих мест.

— Сегодня Западно-Казахстанская область вносит большой вклад в развитие таких отраслей страны, как промышленное производство, сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Успешно реализуются различные программы и стабильно растет экономика региона. В этом году планируется привлечь 841 миллиард тенге инвестиций, будут реализованы крупные проекты в сфере сельского хозяйства, переработки, промышленности, туризма и других направлениях. Следует отметить оперативность выполнения поставленных Президентом страны задач по ликвидации последствий паводков и оказания помощи пострадавшим в прошлом году. Сегодня ведется системная работа по предупреждению паводков. Сенат, как Палата, представляющая регионы, продолжит работу по содействию развитию региона, — сказал Маулен Ашимбаев.

Роль молодежи в реализации реформ и развитии Казахстана обсудили сенаторы в ходе встречи с представителями активной молодежи области в стенах Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова. Как подчеркнул Спикер Сената, драйвером модернизации страны является интеллигентная, образованная, гибкая к требованиям современности молодежь с созидательными ценностями. Поэтому сегодня ведется системная работа по поддержке молодых казахстанцев, реализуются комплексные реформы, разрабатываются стратегические программы и государственные проекты, в том числе по подготовке специалистов новой формации.

Кроме того, сенаторы осмотрели дома, которые были построены по поручению Главы государства в пригороде областного центра для пострадавших от прошлогоднего весеннего паводка, посетили Центр абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью «Ақжайық». Также они были ознакомлены с технологией выпускаемой продукции на предприятиях ТОО «Packaging Systems», специализирующемся на выпуске бигбэгов и вагонных вкладышей для сыпучих грузов, и мебельной фабрики – ТОО «Квант». В ходе встреч с трудовыми коллективами были обсуждены актуальные вопросы, волнующие жителей региона, а также перспективы дальнейшего расширения производств и привлечения инвестиций.