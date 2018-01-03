Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала коммерческий директор ТОО "Батыс Энергоресурсы" Лариса ЕРШОВА, повышение стоимости тарифа будет незначительным в пределах 1 тенге. - Мы подали заявку еще в ноябре 2017 года на повышение тарифа на электроэнергию из-за того, что поставщики увеличили свою среднюю отпускную цену. Но в комитете по регулированию естественных монополий пока не одобрили повышение стоимости, - пояснила коммерческий директор. Стоит отметить, что ранее монополист покупал 1 кВт по 15,74 тенге, то сейчас 16,57 за 1 кВт/ч.