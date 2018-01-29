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Происшествия

В ЗКО подросток, получивший огнестрельное ранение в шею, находится в тяжелом состоянии

Об этом рассказала заместитель управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, о переводе 14-летнего подростка из реанимации в палату говорить пока рано. - Он находится до сих пор в тяжелом состоянии. Он в сознании, говорить и слышать он может, у него был спинальный шок, - отметила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО. Напомним, трагедия произошла 21 января. Как стало известно, подросток вытащил огнестрельное оружие - ружье и случайно выстрелил в сверстника. П
Кристина Кобина
В ЗКО подросток, получивший огнестрельное ранение в шею, находится в тяжелом состоянии
Об этом рассказала заместитель управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, о переводе 14-летнего подростка из реанимации в палату говорить пока рано. - Он находится до сих пор в тяжелом состоянии. Он в сознании, говорить и слышать он может, у него был спинальный шок, - отметила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО.
Напомним, трагедия произошла 21 января. Как стало известно, подросток вытащил огнестрельное оружие - ружье и случайно выстрелил в сверстника. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Позже стало известно, что огнестрельное ранение он получил в шею.
больница огнестрельное ранение реанимация подросток

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