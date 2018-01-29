В ЗКО подросток, получивший огнестрельное ранение в шею, находится в тяжелом состоянии

Об этом рассказала заместитель управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, о переводе 14-летнего подростка из реанимации в палату говорить пока рано. - Он находится до сих пор в тяжелом состоянии. Он в сознании, говорить и слышать он может, у него был спинальный шок, - отметила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО. Напомним, трагедия произошла 21 января. Как стало известно, подросток вытащил огнестрельное оружие - ружье и случайно выстрелил в сверстника. П