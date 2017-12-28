Жомарт КАЛДЫЖИГИТ и Айбек СЫЗДЫК пытались провезти 7 килограммов марихуаны из Кызылорды в Уральск, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 28 декабря, специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО вынесли приговор Жомарту КАЛДЫЖИГИТУ и Айбеку СЫЗДЫКУ. Из материалов дела следует, что в период с августа по сентябрь подсудимый Айбек СЫЗДЫК на берегу реки Сырдарья собирал коноплю и сушил ее с целью сбыта. Когда товар был готов к транспортировке, он обратился к Жомарту КАЛДЫЖИГИТ, которого знал на протяжении трех лет, и попросил его перевезти наркотики. В качестве вознаграждения он пообещал 250 000 тенге. 7 октября они отправились из Кызылорды в Уральск. После того как подсудимые пересекли границу, их остановили на территории Сырымского района сотрудники ДПС, которые заподозрили неладное в поведении подсудимых и доставили их в РОВД. На вопрос: «Везете ли в автомобиле что-нибудь из запрещенных предметов?», подсудимые дали положительный ответ, и даже сами показали, где находится марихуана общим весом около 7 килограммов, а после признались в том, что сами употребляли это наркотическое вещество. Также стало известно, что оба подсудимых были ранее судимы, Айбек СЫЗДЫК за хранение оружия, а его подельник Жомарт КАЛДЫЖИГИТ за аналогичное преступление, но только без цели сбыта наркотических веществ. С учетом ранней судимости в их действиях был признан опасный рецидив, поэтому им был назначен особый режим. - Они были признаны виновными по статье 297 ч.3, п.1, 3 УК РК - «Незаконное приобретение, перевозка или хранение наркотических средств или психотропных веществ  в целях сбыта группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Айбек СЫЗДЫК приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Жомарту КАЛДЫЖИГИТУ назначено 10 лет лишения свободы, - сообщил судья межрайонного уголовного суда Кайрат ЧАЛКАРОВ. Адвокат подсудимых Алтай БАТЫРОВ с приговором не согласился и заявил, что с самого начала уголовного дела было допущено грубейшее нарушение, а точнее не проведено полное объективное расследование, поэтому в дальнейшем он намерен обжаловать приговор в апелляционном порядке. Также правозащитник добавил, что один из подсудимых Жомарт КАЛДЫЖИГИТ объявил голодовку и не ел уже 7 дней. Виктор МАКАРСКИЙ