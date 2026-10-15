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Социум

В ЗКО похитили субсидии и пустили их на покупку дома

Департамент АФМ по ЗКО пресёк крупное хищение бюджетных средств, выданных в рамках программы развития агропромышленного комплекса.
Арайлым Усербаева
В ЗКО похитили субсидии и пустили их на покупку дома
Изображение создано с помощью ИИ (Gemini)

По версии следствия, подозреваемый через подконтрольные ему компании - ТОО "Агрокомплекс АРСЕН" и ТОО "ОнегеАгрооСервис" - подал документы на получение инвестиционных субсидий. Деньги предназначались для возмещения расходов на строительство водосберегающих систем орошения в Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района.

Для оформления выплат были предоставлены фиктивные акты выполненных работ и поддельные платёжные поручения. На их основании на счета предприятий перечислили 251 миллион тенге. В дальнейшем эти средства обналичили, а часть из них потратили на покупку жилого дома.

С санкции суда на приобретенное имущество наложен арест.

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия не разглашается (ст. 201 УПК РК).

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