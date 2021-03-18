В ЗКО после метели открыли автодороги только в двух направлениях

В ЗКО после метели открыли автодороги только в двух направлениях

Сейчас открыто движение в направлениях Уральск-Атырау и Уральск-Таскала, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», сегодня, 18 марта, открыли движение для автотранспорта в направлениях Уральск-Атырау и Уральск-Таскала-граница РФ. А на автодороге Самара-Шымкент наоборот, движение для всех видов автотранспорта закрыли. Стоит отметить, также закрытыми остаются: 1. "Бурлин-Аксай-Жымпиты, 38-159 км."; 2. "Жымпиты-Каратобе, 0-103 км."; 3. "Приуральный-Аксай, 0-35 км."; 4. "Большой Чаган-Переметное, 0-42 км."; 5. "Уральск-Кирсанова, 1-83 км."; 6.