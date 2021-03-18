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Социум

В ЗКО после метели открыли автодороги только в двух направлениях

Сейчас открыто движение в направлениях Уральск-Атырау и Уральск-Таскала, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», сегодня, 18 марта, открыли движение для автотранспорта в направлениях Уральск-Атырау и Уральск-Таскала-граница РФ. А на автодороге Самара-Шымкент наоборот, движение для всех видов автотранспорта закрыли. Стоит отметить, также закрытыми остаются: 1. "Бурлин-Аксай-Жымпиты, 38-159 км."; 2. "Жымпиты-Каратобе, 0-103 км."; 3. "Приуральный-Аксай, 0-35 км."; 4. "Большой Чаган-Переметное, 0-42 км."; 5. "Уральск-Кирсанова, 1-83 км."; 6.
Кристина Кобина
В ЗКО после метели открыли автодороги только в двух направлениях
Сейчас открыто движение в направлениях Уральск-Атырау и Уральск-Таскала, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО из-за непогоды закрыли трассы по всем направлениям
В ЗКО из-за непогоды закрыли трассы по всем направлениям
Фото из архива "МГ" По данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», сегодня, 18 марта, открыли движение для автотранспорта в направлениях Уральск-Атырау и Уральск-Таскала-граница РФ. А на автодороге Самара-Шымкент наоборот, движение для всех видов автотранспорта закрыли. Стоит отметить, также закрытыми остаются: 1. "Бурлин-Аксай-Жымпиты, 38-159 км."; 2. "Жымпиты-Каратобе, 0-103 км."; 3. "Приуральный-Аксай, 0-35 км."; 4. "Большой Чаган-Переметное, 0-42 км."; 5. "Уральск-Кирсанова, 1-83 км."; 6. "Барбастау-Акжаик-Индербор, 0-108 км."; 7. "Таскала-Аккурай-Болашак-гр.РФ, 0-157 км."; 8. "Анкаты-Сарыомир, 0-64 км."; 9. "Федоровка-Аксай, 0-82 км." Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
трассы

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