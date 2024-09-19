Основной вклад внесла наша область. В регионе прибавилось 87 многоквартирных домов, что опять же стало рекордом для региона

Сдача многоквартирных домов в Казахстане стремительно ускоряется, за август сдали 265 новых домов, передает Data Hub. Аналитики пишут, что это рекордный показатель для этого месяца минимум за десять лет. Основной вклад внесла наша область. В регионе прибавилось 87 многоквартирных домов, что опять же стало рекордом для региона. Хотя не исключено, что это связано со строительством жилья для пострадавших от паводка, когда тысячи людей в регионе остались без крыши над головой.

С начала года показатели достигли максимума по всей РК, начиная с 2014 года. Построено 1151 новый многоквартирный дом, что на 46% больше, чем в прошлом году. Лидирует Алматы с 207 новыми домами за 8 месяцев, что также является рекордом. Однако средняя площадь новых многоквартирных домов уменьшилась. В январе-августе 2024 года она составила 5,6 тысячи кв. м, что является минимумом за последние 10 лет.

Фото с сайта Data Hub



