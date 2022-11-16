– Сын мог работать в фермерских хозяйствах или пасти скот. Гарантируем конфиденциальность и денежное вознаграждение в размере одного миллиона тенге тому, кто скажет о местонахождении Аслана. Просим помощи у всех, кто располагает хоть какой-либо информацией, - говорит отчаянный отец.Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, волосы чёрные с проседью, худощавое телосложение, рядом с бровью есть небольшая родинка. В день пропажи был одет в голубые джинсы, серую куртку, на голове была белая кепка. Стоит отметить, что поисками мужчины занимаются и сотрудники полиции. Родственники просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Аслана Бауенова, немедленно сообщить по телефонам: 8 (775) 412-19-84, 8 (771) 565-10-92 или 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В ЗКО пожилой мужчина четвёртый год ищет пропавшего сына
За достоверную информацию о местонахождении Аслана Бауенова родственники объявили денежное вознаграждение, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено родственниками Аслана Бауенова 39-летний Аслан Бауенов ушёл из дома 12 сентября 2019 года и до сегодняшнего дня не вернулся. Однако отец мужчины по сей день не теряет надежды отыскать его. Аслан Бауенов вышел из дома в районе городского парка культуры и отдыха. За всё это время родственники объехали практически все районы ЗКО и все крестьянские хозяйства. Время от времени родственникам звонят разные люди и говорят, что видели Аслана на терри