В ЗКО пожилой мужчина четвёртый год ищет пропавшего сына

За достоверную информацию о местонахождении Аслана Бауенова родственники объявили денежное вознаграждение, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено родственниками Аслана Бауенова 39-летний Аслан Бауенов ушёл из дома 12 сентября 2019 года и до сегодняшнего дня не вернулся. Однако отец мужчины по сей день не теряет надежды отыскать его. Аслан Бауенов вышел из дома в районе городского парка культуры и отдыха. За всё это время родственники объехали практически все районы ЗКО и все крестьянские хозяйства. Время от времени родственникам звонят разные люди и говорят, что видели Аслана на терри