В ЗКО предпринимателя оштрафовали за проданное ночью пиво

По закону в Казахстане после 23.00 продажа алкогольной продукции запрещена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Иллюстративное фото из архива "МГ"
Cуд №2 Казталовского района ЗКО рассмотрел административное дело в отношении жителя села Жалпактал, который нарушил закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции".Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, предприниматель продал сельчанину 7 бутылок пива после 23.00, за что предусматривается административная ответственность. - На судебном заседании правонарушитель вину в совершении правонарушения признал и рассказал, что действительно 8 февраля ночью продал жителю села семь бутылок пива, но о том, что за это предусмотрена административная ответственность, он не знал, - рассказали в пресс-службе суда.
Постановлением суда предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в размере 24 тысяч тенге с приостановлением действия лицензии на соответствующий вид деятельности.