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Социум

В ЗКО предпринимателя оштрафовали за проданное ночью пиво

По закону в Казахстане после 23.00 продажа алкогольной продукции запрещена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Cуд №2 Казталовского района ЗКО рассмотрел административное дело в отношении жителя села Жалпактал, который нарушил закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции". Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, предприниматель продал сельчанину 7 бутылок пива после 23.00, за что предусматривается административная ответственность. - На судебном заседании правонарушитель вину в совершении правона
gorod
В ЗКО предпринимателя оштрафовали за проданное ночью пиво

По закону в Казахстане после 23.00 продажа алкогольной продукции запрещена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Cуд №2 Казталовского района ЗКО  рассмотрел административное дело в отношении жителя села Жалпактал, который нарушил закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции".

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, предприниматель продал сельчанину 7 бутылок пива после 23.00, за что предусматривается административная ответственность. - На судебном заседании правонарушитель вину в совершении правонарушения признал и рассказал, что действительно 8 февраля ночью продал жителю села семь бутылок пива, но о том, что за это предусмотрена административная ответственность, он не знал, - рассказали в пресс-службе суда.

Постановлением суда предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в размере 24 тысяч тенге с приостановлением действия лицензии на соответствующий вид деятельности.

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