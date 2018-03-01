В ЗКО предпринимателя оштрафовали за проданное ночью пиво

По закону в Казахстане после 23.00 продажа алкогольной продукции запрещена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Cуд №2 Казталовского района ЗКО рассмотрел административное дело в отношении жителя села Жалпактал, который нарушил закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции". Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, предприниматель продал сельчанину 7 бутылок пива после 23.00, за что предусматривается административная ответственность. - На судебном заседании правонарушитель вину в совершении правона