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Социум

В ЗКО предварительная явка на выборах составила 20%

Все избирательные участки ЗКО открыли свои двери в семь утра, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено управлением внутренней политики ЗКО Центральная избирательная комиссия сообщила, что на 10:00 по времени Астаны предварительная явка на выборах в ЗКО составила 20,86%. Всего по стране проголосовали 2,7 млн казахстанцев. На избирательных участках области наблюдается активность, первые избиратели получили свои памятные подарки. Всего к выборам привлечено 3 259 членов избирательных комиссий, которые прошли подготовительные курсы с практическим обучением. Они открылись в строго определённо
Кристина Кобина
В ЗКО предварительная явка на выборах составила 20%
Все избирательные участки ЗКО открыли свои двери в семь утра, передаёт портал «Мой ГОРОД».
(без названия)
(без названия)
Фото предоставлено управлением внутренней политики ЗКО Центральная избирательная комиссия сообщила, что на 10:00 по времени Астаны предварительная явка на выборах в ЗКО составила 20,86%. Всего по стране проголосовали 2,7 млн казахстанцев. На избирательных участках области наблюдается активность, первые избиратели получили свои памятные подарки. Всего к выборам привлечено 3 259 членов избирательных комиссий, которые прошли подготовительные курсы с практическим обучением. Они открылись в строго определённое время, за полчаса до открытия участков члены комиссии проверили все кабинки, урны, подготовили всё необходимое. На участках вручаются подарки каждому 10-у, 50-у, 100-у, 500-у и 1 000-у избирателю. Проводятся различные конкурсы для молодёжи, в том числе и в популярных социальных сетях. На каждом участке подготовлены подарки для детей, которые пришли с родителями. Узнать свой участок можно по ссылке. В ЗКО насчитывается 505 избирательных участков, из них 144 закрытых. В список избирателей по области вошло 442 903 человека.
(без названия)
(без названия)
Фото предоставлено управлением внутренней политики ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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