В ЗКО предварительная явка на выборах составила 20%

Все избирательные участки ЗКО открыли свои двери в семь утра, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено управлением внутренней политики ЗКО Центральная избирательная комиссия сообщила, что на 10:00 по времени Астаны предварительная явка на выборах в ЗКО составила 20,86%. Всего по стране проголосовали 2,7 млн казахстанцев. На избирательных участках области наблюдается активность, первые избиратели получили свои памятные подарки. Всего к выборам привлечено 3 259 членов избирательных комиссий, которые прошли подготовительные курсы с практическим обучением. Они открылись в строго определённо