Расследование начали в июне и прекратили в декабре прошлого года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ринат Шауенов
В сентябре прошлого года в социальных сетях появилась информация о том, что руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Ринат Шауенов подозревается в хищении
бюджетных средств. В публикации также была указана сумма хищения - 199,5 миллиона тенге, а также статья, по которой ведется досудебное расследование. Анонимный источник утверждал, что правоохранительные органы ведут следствие по части 2 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества
группой лиц".
Тогда Ринат Шауенов полностью опроверг информацию по поводу хищения, однако информацию о начале уголовного дела отрицать не стал.
– Сейчас в рамках уголовного дела я не могу озвучивать все подробности. Но после завершения следственных действий я готов рассказать вам обо всех деталях этого дела. Публикация, которая появилась в соцсетях, нанесла серьезный урон по моей репутации как человека, как государственного служащего, - заявил тогда Ринат Шауенов.
Недавно стало известно, что расследование уголовного дела завершилось. Редакция "МГ" направила официальный запрос в антикоррупционную службу по ЗКО. Нас интересовал один вопрос: продолжается ли уголовное расследование либо оно завершено? Однако там сослались на статью 201 УПК РК и отказались разглашать данные досудебного расследования. Борцы с коррупцией засекретили даже информацию о том, ведется ли уголовное расследование или оно завершилось.
Сам Ринат Шауенов в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" сообщил, что проверка и уголовное дело началось в мае-июне прошлого года. Проверку проводили сотрудники Финансового контроля по ЗКО по запросу антикоррупционной службы на основании недостоверных анонимных сообщений и заявлений людей.
– С тех пор мы совместно с экспертными группами неоднократно выезжали на все объекты и районы области, где проводились работы. Эксперты четко показали, что все скважины пробурены и имеются, объемы работ выполнены и соответствует актам выполненных работ. Определить глубину разведочных скважин не возможно, так как в течение года в некоторых местах рушатся стенки. Но в главных опорных скважинках, где наиболее большой дебет запасов воды, и откуда будут обеспечиваться водой население вставляются абсодные железные трубы, и глубина у таких скважин определены и соответствуют проекту. Акты выполненных работ подписаны моими коллегами и подрядчиками и в конце уже мною и соответствуют всем объемам выполненных работ. Семь месяцев следственно-оперативная группа всесторонне в полном объёме изучали дело, по итогам в своем заключении эксперты отметили и подтвердили, что все скважины имеются, опорные скважины стоят, указали дебет воды и ее химический состав. На основании этого 11 декабря уголовное дело было прекращено, я ознакомился. Выражаю благодарность следственно-оперативной группе за то, что они внесли ясность, всесторонне и внимательно все изучили, - рассказал Ринат Шауенов.
К слову, теперь чиновник написал заявление в правоохранительные органы и намерен добиться того, чтобы к ответственности привлекли тех, кто изначально распространил недостоверную и анонимную информацию.
– Я доказал, что эти работы были сделаны и эксперты это подтвердили. Опубликовав непроверенную информацию, эти люди причинили мне большой урон. Они, не зная все тонкости дела, облили меня грязью, подпортили репутацию. Информация о том, что мое дело передается в суд вызвало негативный общественный резонанс. Очернить чиновника, государственного служащего намного проще и легче, нежели госслужащему доказать свою невиновность. Население все равно будет считать, что мы виноваты, у людей останется осадок. К сожалению, мы не защищены от таких неприятностей. В течение семи месяцев вся наша работа была блокирована. Я написал заявление, где просил найти с какого источника была распространена эта информация, с какого компьютера, с какого IP адреса, с какого телефона. Правоохранительные органы сейчас занимаются поисками этих людей. Я никогда не прятался, открыт для людей и для прессы. Во время следствия я был на своем рабочем месте, меня не отстраняли, выполнял свои функциональные обязанности, - заключил Ринат Шауенов.
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