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Происшествия Социум

В ЗКО при столкновении «КамАЗа» с легковушкой погибли два человека

ДТП произошло сегодня, 22 февраля, в 14.00 на трассе Уральск-Каменка, недалёко от посёлка Белес, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как стало известно, "КамАЗ" с прицепом направлялся в сторону Уральска, а "ВАЗ-2114" в противоположную сторону. - Водитель легковушки выехал на встречную полосу для обгона впереди едущего автомобиля и допустил столкновение с большегрузом, - рассказали очевидцы. В результате погибли два человека - водитель и пассажир легкового автомобиля. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Кристина Кобина
В ЗКО при столкновении «КамАЗа» с легковушкой погибли два человека
ДТП произошло сегодня, 22 февраля, в 14.00 на трассе Уральск-Каменка, недалёко от посёлка Белес, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как стало известно, "КамАЗ" с прицепом направлялся в сторону Уральска, а "ВАЗ-2114" в противоположную сторону. - Водитель легковушки выехал на встречную полосу для обгона впереди едущего автомобиля и допустил столкновение с большегрузом, - рассказали очевидцы. В результате погибли два человека - водитель и пассажир легкового автомобиля.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП трасса погибшие

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