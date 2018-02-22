В ЗКО при столкновении «КамАЗа» с легковушкой погибли два человека

ДТП произошло сегодня, 22 февраля, в 14.00 на трассе Уральск-Каменка, недалёко от посёлка Белес, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как стало известно, "КамАЗ" с прицепом направлялся в сторону Уральска, а "ВАЗ-2114" в противоположную сторону. - Водитель легковушки выехал на встречную полосу для обгона впереди едущего автомобиля и допустил столкновение с большегрузом, - рассказали очевидцы. В результате погибли два человека - водитель и пассажир легкового автомобиля. Фото Медета МЕДРЕСОВА