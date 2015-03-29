В ЗКО прибыл «Поезд »Менің Қазақстаным"

Сегодня, 29 марта, на станцию "Казахстан" в городе Аксай Бурлинского района прибыл поезд "Менің Қазақстаным". Поезд прибыл на станцию в 9 часов утра. Его встречали студенты, чиновники, депутаты, артисты во главе с акимом района Маратом ТУСУПКАЛИЕВЫМ и замакима области Бахтияром МАКЕНОМ. Как стало известно, в составе поезда насчитывается около 170 человек, среди которых деятели культуры и спорта, медицинские работники, работники социальной сферы, банковские служащие. Прямо на площади для гостей был организован концерт местными артистами. С приветственной речью перед собравшимися выступил аким р