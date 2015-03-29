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Социум

В ЗКО прибыл «Поезд »Менің Қазақстаным"

Сегодня, 29 марта, на станцию "Казахстан" в городе Аксай Бурлинского района прибыл поезд "Менің Қазақстаным". Поезд прибыл на станцию в 9 часов утра. Его встречали студенты, чиновники, депутаты, артисты во главе с акимом района Маратом ТУСУПКАЛИЕВЫМ и замакима области Бахтияром МАКЕНОМ. Как стало известно, в составе поезда насчитывается около 170 человек, среди которых деятели культуры и спорта, медицинские работники, работники социальной сферы, банковские служащие. Прямо на площади для гостей был организован концерт местными артистами. С приветственной речью перед собравшимися выступил аким р
gorod
В ЗКО прибыл «Поезд »Менің Қазақстаным"
Сегодня, 29 марта, на станцию "Казахстан" в городе Аксай Бурлинского района прибыл поезд "Менің Қазақстаным". Поезд прибыл на станцию в 9 часов утра. Его встречали студенты, чиновники, депутаты, артисты во главе с акимом района Маратом ТУСУПКАЛИЕВЫМ и замакима области Бахтияром МАКЕНОМ. Как стало известно, в составе поезда насчитывается около 170 человек, среди которых деятели культуры и спорта, медицинские работники, работники социальной сферы, банковские служащие. Прямо на площади для гостей был организован концерт местными артистами. С приветственной речью перед собравшимися выступил аким района Марат ТУСУПКАЛИЕВ, член комитета по социально-культурному развитию мажилиса Парламента Камал БУРХАНОВ, в также народный артист Казахстана Ескендир ХАСАНГАЛИЕВ. После концерта гости поделившись на несколько групп направились в местный ЦОН, райбольницу, филиал партии "Нур Отан", где в настоящее время проводят встречи с населением. В районной больнице прием ведут 18 врачей различных специальностей из Астаны. В первую очередь врачи принимают пациентов с тяжелыми заболеваниями. Нужно отметить, что на встречу с врачами пришли очень много людей. Консультация граждан по различным социальным вопросам продлится до вечера. А в 17.00 в парке им.Жангирова в Аксае пройдет концерт, на котором выступят известные казахстанские артисты, среди которых Роза РЫМБАЕВА, Нагима ИСКАЛИЕВА, Ескендир ХАСАНГАЛИЕВ и многие другие. Кстати, ЗКО - это шестой по счету регион, в котором успел побывать "Поезд "Менің Қазақстаным". Напомним, вечером 23 марта на станции Астана стартовала республиканская акции «Поезд «Менің Қазақстаным», посвященная году Ассамблеи народа Казахстана. Целью социальной акции является разъяснение основных положений Послания главы государства, популяризация общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», проведение культурных и общественных мероприятий, оказание медицинских, социальных, правовых услуг населению, а также организация консультационных услуг по вопросам поддержки предпринимательства, сельского хозяйства и т.д. Поезд «Менің Қазақстаным» в течении 30 дней посетит 29 населенных пунктов во всех регионах страны и возвратится в г.Астану 22 апреля.
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