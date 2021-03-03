Программа была презентована в акимате ЗКО в январе 2020 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как коммунальные службы Уральска очищают городские улицы от снега (фоторепортаж) Иллюстративное фото из архива "МГ" По заданию акимата ЗКО в Уральске местной IT-компанией ТОО "Global information systems" разработан и внедрен программно-аппаратный комплекс "Система управления, учета и мониторинга работ", которая позволяет создать электронную доказательную базу фактически выполненных работ и единый диспетчерский центр по управлению и координации различных видов работ. Тогда, в январе 2020 года, руководитель ТОО "Global information systems" Александр Фомин рассказал, что новая программа обеспечит качественную уборку снега, снижение бюджетных затрат на уборку, улучшение удовлетворенности населения чистотой города и сбор доказательной базы, что уборка действительно выполнялась. С помощью данной программы можно отслеживать действия снегоуборочной техники. - К примеру, КамАЗ приезжает на объект - создается трек, что он доехал. Затем водитель фотографирует пустой КамАЗ, затем полный, при этом показывается время, затем программа показывает его путь до полигона. И потом фото его пустого. Так собирается доказательная база. В нашей базе считается километраж любой техники, которая ездит, - объяснил тогда Александр Фомин. Между тем руководитель ЖКХ, ПТ и АД г. Уральска Жандос Дуйсенгалиев говорит, что программа на самом деле оказалась неэффективной. - В конце 2019 года мы заключили договор с компанией способом из одного источника, все было сделано в рамках закона. Компания разработала программу по отслеживанию за уборкой снега. Они как положено закупили 100 смартфонов. Водители техники должны были приехать на место - сфотографировать неубранный участок, отправить фото, загрузить снег - сделать и отправить фото, приехать на полигон - сфотографировать и отправить фото, разгрузиться - сфотографировать и отправить фото. Мы планировали с помощью этой программы экономить средства, однако проект себя не оправдал, - говорит Жандос Дуйсенгалиев. По его словам, водители не успевают, они не знают, работать им или фотографировать, иногда срабатывает и человеческий фактор - телефон оказывается незаряженным. - Водители против этой системы, у них часто садятся телефоны, пожилым водителям это доставляет неудобства. Более того, телефоны стали ломаться, у нас появилось много претензий. К тому же я был в других городах и там технику отслеживают с помощью GPS-трекеров. Программа показала свою неэффективность и мы решили расторгнуть договор, - заверил Жандос Дуйсенгалиев. Стоит отметить, что программа стоит 130 миллионов тенге, на компании было выплачено только 35% от этой суммы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.