Со слов владельца ИП «Каверин» Сергея КАВЕРИНА, производством чечила они занимаются уже более года. - После того, как молоко поступает к нам на производство, берутся все необходимые пробы для поведения анализов. Потом сырье проходит через фильтры, чтобы очистить его от инородных примесей, молочной слизи и бакосеменения. Следующий этап - заквашивание для получения брынзы. Потом вся продукция идет в машину на отжим. В ней сырный сгусток отделяется от сыворотки и с помощью специальной электроники подается в станок для сыроварения. Готовый сыр отправляют в ванну с ледяной водой для охлаждения. Выдерживается в рассоле и потом уже поступает в машину для резки, - отметил Сергей КАВЕРИН. По словам Сергея КАВЕРИНА, таких станков для резки чечила, как на производстве ИП "Каверин", всего три. - Такой станок для резки чечила в России два и один у нас. Установкой данного оборудования занимался сам автор этого станка, кто защищал и получал на него патент. После того, как сыр полностью порежут, дальше продукция поступает для плетения, который делается в ручную. Потом идет процесс копчения. У нас имеется две коптильные камеры мощностью 100 килограммов в час. После чего сыр остывает целый час и полчаса для продувается. Но копчение тоже идет по установке, кто-то заказывает сильного копчения, а кто-то и вовсе без него. Срок годности некопченного чечила 3 недели, а у консервированного - 3 месяца. Консервация - это и есть копчение, так как дым убивает молочные бактерии. Потом все идет на взвешивание и упаковку, - отметил владелец ИП «Каверин». Стоит отметить, что для производства 500 килограммов сыра в зимнее время на него нужно затратить 5 тонн молока, а летом порядка 7 тонн молока, потому что в летнее время содержание белка в молоке гораздо ниже .