Нарушение законодательства Республики Казахстан в области образования, физической культуры и спорта

Иллюстративное фото из архива "МГ" - Благодаря совместной работе городского отдела образования и руководства школ более 70 учениц уже носят школьную форму и соблюдают устав. После разъяснительных бесед комиссией по делам несовершеннолетних с родителями учениц девочки стали ходить на занятия без головного убора, - рассказала руководитель городского отдела образования Светлана АМАНШИЕВА. Так, к примеру, в специализированной школе-гимназии №30, где обучаются около 1874 учеников, платки согласились снять сразу 9 девочек из различных классов. Ранее они были отстранены от занятий из-за ношения головных уборов и несоблюдения школьного устава. Отметим, что в случае несоблюдения учениками школьного устава их родители будут привлечены к административному взысканию по ст. 409 КоАП РК - "", где сумма штрафа составит 10 МРП (1 МРП - 2269 тенге).