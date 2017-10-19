Как рассказала владелица строительной компании ИП «НурГрупп» Нурлы КУАНОВА, их компания занималась возведением ограждения в поселке Жымпиты Сырымского района ЗКО. - Между акимом Жымпиты Сырымского района и мною был составлен договор на строительство ограждения сквера в этом поселке. Мы начали выполнять плановые работы. 3 августа в 8 вечера на строительный объект пришел мужчина, который был явно выпивший. Он стал приставать и угрожать рабочим, даже материл их. Потом начал расшатывать все стойки, которые только залили цементом и они не успели схватиться. Он сказал, что его зовут Равиль, однако потом выяснилось, что это был заместитель акима поселка Жымпиты Кайырбек АМАНГАЛИЕВ, - рассказала Нурлы КУАНОВА. По словам хозяйки строительной компании ИП «НурГрупп», о случившимся она сразу же оповестила акима Жымпиты Кайрата ТУЛЕПОВА. - Кайрат ТУЛЕПОВ пообещал предпринять меры, но до сих пор ничего не сделал. Более того, 10 августа этого года Кайырбек АМАНГАЛИЕВ был назначен акимом сельского округа Елтай Сырымского района, - отметила Нурлы. Женщина хочет, чтобы данный инцидент не остался без внимания. - Как госслужащий материл рабочих на строительном объекте, было заснято на телефон. Сейчас государство создает все условия для поддержки предпринимателей, возникает вопрос: "Кто защитит наши права в этой ситуации?". После таких случаев люди теряют веру в госслужащих, - говорит Нурлы. 9 октября Нурлы КУАНОВА обратилась в департамент агентства РК по делам государственной службы. По словам заместителя руководителя департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Аманкоса ЖУБАНЫША, Нурлы КУАНОВА действительно обратилась к нам с заявлением в отношении Кайырбека АМАНГАЛИЕВА. - По данному факту будет проведена проверка, - заявил Аманкос ЖУБАНЫШ. Между тем, самКайырбек АМАНГАЛИЕВ подтвердил, что он действительно приходил на данную стройплощадку и немного выпил, правда, в это время он находился в отпуске. - Я приходил на объект во время своего отпуска. Да, я выпил немного алкоголя, но рабочих не материл и никого не трогал. Сейчас этим вопросом занимается агентство по делам госслужбы, - пояснил Кайырбек АМАНГАЛИЕВ.