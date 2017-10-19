Фото с сайта The Steppe - В рамках расследования уголовного дела Бишимбаева в доход государства добровольно погашен нанесенный ущерб в размере 1,2 миллиарда тенге, - сказал заместитель директора департамента Национального бюро по противодействию коррупции Талгар Серикбаев. Куандык Бишимбаев находится под арестом с января этого года. О том, что в отношении высокопоставленного чиновника проводятся следственные мероприятия, стало известно 30 декабря 2016 года. Тогда Нурсултан Назарбаев заявил, что министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек". Позже в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции сообщили, что "председатель правления АО "НУХ Байтерек" Бишимбаев Куандык подозревается в организации преступной схемы по хищению одного миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж". 14 октября дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева направлено в суд.