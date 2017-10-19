Несчастный случай произошел в ноябре прошлого года возле 2 городской поликлиники. Женщина скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью. - После случившегося муж погибшей обратился в суд с иском к водителю авто о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного в результате ДТП, повлекшего смерть человека, - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда. Судом иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскан материальный и моральный вред в размере 4 338 214 тенге

Решение суда не вступило в законную силу.