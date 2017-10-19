В Уральском городском суде раскрыли подробности уголовного дела в отношении Саламата ТЕМИРГАЛИЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В Уральском городском суде сообщили, что в ноябре 2011 года Темиргалиев нарушил законодательство РК в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. - Осужденный, не согласовав строительный проект в уполномоченных органах и не получив соответствующее разрешение в отделе архитектуры и градостроительства г.Уральск в квартире №10, расположенной по адресу: г.Уральск, ул.Дамбовый тупик, дом №3, произвел строительные работы по перепланировке жилых помещений, а также демонтаж кирпичного дымохода, который был на квартиры №7 и №10 общим, - рассказали в суде. - Вместо кирпичного дымохода Темиргалиев в своей квартире установил дымоход из стальной трубы, который в нарушение действующих СНиП имел так называемое «колено», то есть горизонтальный выступ. Как отметили в суде, данный участок дымохода находился под полом в зальной комнате квартиры не имел свободного доступа для чистки, поскольку был забетонирован. - За годы эксплуатации в горизонтальном участке стального дымохода образовался засор в виде скоксовавшихся расслоений металла, что явилось причиной выхода угарного газа в квартиры №7 и 10. В результате чего 1 апреля 2017 года с признаками тяжелого токсического отравления в Уральскую городскую многопрофильную больницу были доставлены трое пострадавших, еще один потерпевший несовершеннолетний скончался от токсического отравления угарным газом на месте происшествия, - рассказали в уральском городском суде. Стоит отметить, что в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, стороны подали апелляционную жалобу и она будет рассмотрена в вышестоящей судебной инстанции. Напомним, в апреле в Уральске подросток умер от отравления угарным газом. Отец погибшего Чингиса ТЕМИРБУЛАТА Бакытжан КУБАШЕВ считает, что в этом виноват прежний хозяин, который делал ремонт дымохода. Саламата ТЕМИРГАЛИЕВА признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако жена Саламата ТЕМИРГАЛИЕВА рассказала, что их сосед менял печь, а дымоходня труба проходила через их квартиру. Дымоход устанавливала газовая служба без участия жильцов. Кроме того, они подали на апелляцию, и ждут с надеждой что его вскоре оправдают.