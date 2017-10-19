Скриншот с видео 31 канала Сейчас подросток находится в реанимации областной детской больницы. У него обожжено почти 15 % тела. Под высокий разряд электричества мальчик попал на территории трансформаторной подстанции. По словам врачей, состояние мальчика удалось стабилизировать вливанием большого объема плазмы крови. – Ребенок получил антибиотикотерапию, проводится постоянное наблюдение комбустиологом, сейчас состояние остается в динамике «стабильно тяжелое», -рассказала врач-реаниматолог областной детской клинической больницы Елена АНДРЕЕВА. Удар током в 10 тысяч вольт подросток получил на территории трансформаторной подстанции. Как он оказался там – никто не знает. Однако мама Романа Андреева уверяет, что за объектом никто не следил, и двери там всегда открыты. – Вот пока мой сын в больнице лежит, они успели просто повесить замок там, все изолировать. Это просто успели, а так у них все было бы до сих пор открыто, - заявила мама Романа Лариса АНДРЕЕВА. Трансформаторная подстанция находится в нескольких метрах от школы, в которой учится пострадавший восьмиклассник. Объект принадлежит предприятию «Энергосистема», которое обеспечивает электричеством весь город. У главного инженера компании своя версия произошедшего. По словам Марата АМАНГАЛИЕВА, подростки сами открыли двери и забрались на второй этаж подстанции. – У него двери все закрыты, на закрывающемся устройстве стоит. И еще, тем более снаружи тоже есть ограждение – двухметровое сеточное ограждение. Они его открыли, раскрыли, поднялись наверх. 14 лет парень взрослый уже, он открыл его, он не один там был, там или курили, сидели, закрывались, - сообщил главный инженер ТОО «Энергосистема» Марат АМАНГАЛИЕВ. И все же мать пострадавшего подростка намерена обратиться в суд, чтобы наказать энергетиков. Ведь высокий заряд электричества мог запросто убить подростка.