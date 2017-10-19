Иллюстративное фото с сайта Znak.com Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. - Сегодня в 12.40 на линию пульта оператора службы "102" поступил звонок, что по ул.Майлина обнаружен труп мужчины. На его теле было обнаружено ножевое ранение в области левого плеча. Личность погибшего была установлена, им является 61-летний житель г.Атырау, - сообщили в пресс-службе. Полицейские быстро вышли на след подозреваемого в убийстве. В городе был объявлен план "Перехват". В ходе операции в мкр. Нурсая был остановлен автомобиль "Кia Soul". В автомобиле оказался 29-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве пожилого мужчины. - У задержанного изъят кухонный нож. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 ч.1 УК РК - "Убийство", подозреваемый взят под стражу, - сообщили в пресс-службе ДВД.