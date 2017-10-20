Не впечатлил ремонт дворовых территорий и депутатов городского маслихата, которые 11 октября лично проверили качество асфальта во дворах Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 13 октября на портале mgorod.kz был опубликован опрос на тему ремонта дворов. 37% участников опроса отметили, что на деньги, выделенные из бюджета, ремонт можно было провести намного лучшее. 25% респондентов ответили, что остались довольны обновленным двором, потому что теперь грязь не будет таскаться домой. 24% решили, что новый асфальт, лавочки и прочее сделали хорошо, но все это не надолго. 10% проголосовали за то, что все хорошо и не надо искать во всем изъяны, и лишь 4% остались крайне недовольными ремонтом, так как вся вода с нового асфальта во дворе стекает к ним в подвалы. Также жители Уральска в комментариях поделились своими мнениями и адресами, где жильцы очень ждут облагораживания дворовой территории или уже дождались, но остались неудовлетворены его качеством. - Включите свет во дворе Каратюбинской, 30!!!! Страшно жить тут!!!! Не для удобства ради!!!! Ради того, чтобы не быть ограбленными и не переломить ноги!!!! Пожалуйста!!!! - написала "крик души" пользователь Настя. - Летом нам отремонтировали двор Северо-Восток 2, дом 33. В общем, неплохо (мы этот ремонт ждали 30 лет))), но тротуарные дорожки заканчиваются на полпути, то есть идешь-идёшь и бац - нет тротуара... кто там проектировал? Куда смотрели? Тротуары обрываются на полпути... и нет детских площадок, хотя обещали, - прокомментировала пользователь по имени Жанна.