В Атырау стартовала республиканская акция «Прием на дороге». Мероприятие проводится ежегодно и уже стал традиционным. Акция проходит в рамках проекта «Стоп Кылмыс». Ее цель – оказание правовой помощи и юридической консультации казахстанцам. Так, сегодня с 9.00 утра до 12.00 на конечной остановке микрорайона «Авангард» сотрудники административной полиции выслушают жалобы, примут заявления по нарушением на дорогах, а также проконсультируют пассажиров и автолюбителей по любым вопросам, связанным с соблюдением правил дорожного движения. - В рамках данной акции специалисты партии «Нур Отан» и стражи дорог проведут разъяснительные работы, правовую и консультативную помощь гражданам. Участникам акции предложат ответить на 9 вопросов анкеты, - сообщили организаторы акции. После обеда пункт "Прием на дороге" расположится в микрорайоне «Привокзальный» у ТД «Мурагер». Специалисты также ответят на все интересующие горожан вопросы. Как показывают результаты предыдущих акций - 50% из общего количества обращений касаются вопросов организации дорожного движения, к примеру, пожелания по установке светофорных объектов на определенных перекрестках, дорожных знаков, разметок возле школ.