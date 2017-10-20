Необходимо отметить, что НПО активно принимают участие в разработке стратегических и программных документов. Так, при разработке Госпрограммы Министерство с первого дня работы активно взаимодействовало с общественным объединениями и союзами аграрного сектора, представители которых участвовали над проектом в составе рабочей группы. Как отметил в своем выступлении А.Мырзахметов: «На сегодняшний день Правительством уделяется большое внимание взаимодействию государства и неправительственного сектора, как необходимому условию становления правового государства и дальнейшего развития гражданского общества в Казахстане». В ходе встречи Вице-Премьер рассказал о ходе реализации «Государственной программы развития АПК РК на 2017- 2021 годы» и о новых механизмах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Было акцентировано внимание участников на Картах развития приоритетных направлений сельского хозяйства, которые в настоящее всесторонне обсуждаются с представителями отраслевых ассоциаций и союзов, общественных советов, агробизнеса и научных организаций на площадках Министерства, НПП «Атамекен», а также в регионах. Вместе с тем, в своих выступлениях представители НПО единогласно поддержали такой подход развития отраслей АПК, отметили своевременность определения конкретных задач и принятия понятных, конкретных мер по их решению. Далее встреча перешла в формат «вопрос – ответ». Больше всего представителей НПО интересовали вопросы выдачи субсидий, земельные вопросы, переработки сельхозпродукции и др. В завершении встречи А.Мырзахметов сказал, что Министерство сельского хозяйства открыто для диалога. Все предложения и комментарии очень важны для нас, они будут учтены в дальнейшей работе Министерства. Также в целях дальнейшего тесного взаимодействия было предложено проводить узкие тематические встречи на регулярной основе, по тем или иным направлениям отрасли. Это позволит обеспечить максимальный результат совместной работы.