Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе городского акимата, строительство многофункциональной спортплощадки уже начато. - Площадка будет включать в себя зоны для занятия хоккеем, футболом, баскетболом, воркаутом, скейтбордом, паркуром, а также там будут установлены уличные тренажеры. Горожане смогут посещать площадку круглый год, - рассказали в пресс-службе акимата г. Уральск. Стоит отметить, что на правом берегу Чагана в парке культуры и отдыха с прошлого года действуют две велодорожки для взрослых и детей.