Иллюстративное фото с сайта www.kazgerm.kz ЧП произошло на улице Заводская. В 5:20 утра в цистерну на газовой заправке KNPS влетела «Тойота-Хайлюкс», за рулем которой находился 39-летний предприниматель. По предварительной версии, известный в Актобе бизнесмен намеренно врезался в цистерну, чтобы спровоцировать взрыв и убить себя. Но газ не взорвался. Тогда мужчина достал нож и вновь попытался лишить себя жизни, порезав живот. По данным издания, мужчина выжил, он был доставлен хирургическое отделение БСМП с многочисленными травмами. Что стало причиной инцидента, выясняет следствие.