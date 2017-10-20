Сегодня, 20 октября, журналистам представили конный взвод батальона дорожно-патрульной полиции. Решение о создании взвода было принято еще в декабре 2015 года на сессии маслихата. - Уральск опоясывают 16 тысяч дачных участков и 150 садоводческих обществ, а сама территория города пронизана обширными лесопарковыми зонами и пойменными лесами вдоль рек Урал, Чаган и Деркул, где и совершаются такие преступления, как разбои, кражи, пьяные дебоши и многое другое. В то же время в связи с обширностью и разбросанностью территорий, плотностью лесных массивов организация их пешего или автомобильного патрулирования силами полиции крайне затруднена, а во многих местах невозможна. В этой связи назрел вопрос организации конного патрулирования дачных, лесопарковых и пойменных массивов, - рассказал начальник местной полицейской службы УВД г.Уральск Муслим ЖАРДЕМОВ. По его словам, при патрулировании мест массового скопления людей и пресечения порядков кавалерия практически незаменима. Мобильные отряды конников легко ориентируются и передвигаются в толпе. - Кавалерия летом также будет работать за городом, на пляжах района Желаево, пляжи «Карьер, «Сая», со стороны новой велодорожки в городском парке, а также на открытых массовых мероприятиях. Польза лошадей состоит в том, что они могут пройти там, где не проедут автомобили. Пешком, как вы понимаете, человек много пройти не сможет, - продолжает Муслим ЖАРДЕМОВ. - Зимой лошади и их всадники будут проходить интенсивные тренировки: виртуозно управлять конем, задерживать нарушителей на ходу. Стоит отметить, что в дачные массивы, расположенные далеко от конюшни, конный патруль будут доставлять на спецмашине, которая вмещает до 6 лошадей одновременно. Всего взвод конной полиции состоит их 25 сотрудников, которых набрали из числа полицейских БДПП. 25 лошадей кушумской породы были доставлены из крестьянского хозяйства ЗКО (был проведен тендер на покупку обученных лошадей - прим. автора). Полицейские признаются, что содержать лошадей недешево. Это и корм, и содержание конюшни, кузнеца, ветврача, конюха), но отказываться от них нельзя.