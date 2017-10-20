Иллюстративное фото с сайта Tengrinews.kz В семинаре приняли участие руководители служб управления персоналом областных и районных государственных органов. Работу семинара с вступительном словам открыл заместитель руководителя Департамента Нуртазин М.С, который ознокомил участников с ходом реализации первых 15 шагов Плана нации «100 конкретных шагов». Отметил целенаправленную работугосорганов области по реализации кадровой политики государственной службы. С докладом на семинаре выступил главный специалист Управления государственной службы Департамента Кабдоллин М.Е В своем выступлений он остановился на некоторых вопросах конкурсного отбора в государсвенных органах, о проблемах по чистой сменяемости, о стажировке и наставничестве. Докладчиком были приведены примеры по нарушениям требований законодательства. Руководитель управления контроля в сфер государственной службы Департамента Муратов Ж.М. ознокомил с итогами проведенных проверок по контролю в сфере государсвенной службы. Главный специалист Управления государственной службы Департамента Ильясов Н.Т подробно остоновился о ходе ведения ИИС «Е-қызмет» в автоматическом режиме государосвенными органамиобласти. В ходе проведения семинара участниками ставились вопросы по освещенным темам, на которые представителями Департамента были даны подробные ответы. В связи с этим, 26 октября текущего года в здании Западно-Казахстанского областного драматического театра в целях вовлечения всех заинтересованных госорганов в процесс улучшения качества оказания госуслуг, повышения уровня информированности об оказываемых государственных услугах Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской областисовместно с государственными органами, филиалом Департамента «ЦОН» Государственной корпорации «Правительство для граждан» по ЗКО организована и проведена «Ярмарка государственных услуг».