В финальном бое атырауский спортсмен Нурлан ДОМБАЕВ одержал победу над соперниками из Турции и Украины. Бои прошли в весовой категории до 75 кг. Чемпионат мира по паратаеквандо проходил в Лондоне с 16 по 20 октября. Всего в соревнованиях приняли участие 257 спортсменов из 59 стран мира.