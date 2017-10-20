Мама Данияла САРСЕНГАЛИЕВА Азатгуль рассказала, что ее ребенок посещает третий год садик №29 «Балауса» . За это время у них не было претензий к саду и воспитателям, но недавно они забрали сына из сада с ушибами и ссадинами. - 17 октября ребенка из детского сада забирал мой муж. Он сразу не заметил ссадин. Когда они пришли домой, уже дома мы увидели болячки на локтях. На следующий день я позвонила заведующей детского сада, она пообещала принять меры, - рассказала Азатгуль. – Еще через день я повела ребенка в травмпункт областной детской многопрофильной больницы, там нам дали медицинское заключение. Азатгуль САРСЕНГАЛИЕВА отметила, что в детсаде ей рассказали, каким образом ее ребенок получил ушибы. - Перед нами, конечно, извинились, но мер пока никаких не предприняли. Музыкальный руководитель Нина Ивановна с 45-летним стажем во время репетиции танца перед осенним балом, «поправила » ребенка так, что у него остались ссадины, - пояснила мама Данияла. Директор детского сада №29 Гульбану КУБАЛИЕВА сообщила, что музыкальный руководитель Нина НЕШАКОВА работает в этом детсаде более десяти лет. - Никаких нареканий в ее сторону не было. Она очень опытный педагог. За данный инцидент ей сделан выговор, взята объяснительная, кроме того, она будет уволена, - сообщила Гульбану КУБАЛИЕВА.