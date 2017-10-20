Официальный дистрибьютор iPhone в Казахстане АО «Кселл» начал продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus по контрактным предложениям с 20 октября 2017 года.
Купить контрактные смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus можно с 20 октября в магазинах Kcell Store или в абонентских центрах компании по Казахстану. Информацию можно узнать по ссылкам http://kcell.mobi/kcellcontract
Презентация новых продуктов iPhone 12 сентября 2017 года впервые прошла в «Театре Стива Джобса» - здании, которое компания недавно построила на территории своего нового кампуса в Купертино.
Тим Кук, генеральный директор Apple, на презентации сказал, что дух Стива Джобса и его безграничная жизненная философия всегда будут в генах Apple: «Мы посвятили этот театр Стиву, потому что мы любим его, а он любил такие дни, как сегодня, – когда он мог делиться новыми продуктами и идеями с миром. Мы сделали это не просто, чтобы почтить память Стива, но и вдохновить следующее поколение создателей и инноваторов».
«Кселл» тоже вдохновлен новым флагманом, который сами создатели называют «сиянием разума». В смартфоне установлен самый мощный процессор из всей линейки продуктов iPhone. Его корпус полностью выполнен из стекла, и оно на 50% прочнее, чем у других устройств iPhone, устройство защищено от влаги и пыли.
С улучшенной 12 Мп камерой все фотографии получатся особенно выразительными. Еще до нажатия кнопки смартфон определяет яркость освещения, распознает людей в кадре, учитывает движения в пространстве, быстро фокусируется, тем самым выбирая лучший способ съемки. В iPhone 8 Plus появился режим «Портрет». Функция «Сценический свет» делает акцент на объекте и превращает фон в темный цвет, как тут:
Смотреть на экран восьмой серии iPhone еще удобнее с функцией True Tone. Она автоматически настраивает цветопередачу экрана в зависимости от того, пользуетесь ли вы смартфоном на улице или в помещении, и передает мягкие для глаз цвета.
Если вы решили, что такой смартфон обязательно должен быть у вас, мы ждем вас в «Кселл». В наших магазинах вы можете оформить iPhone 8 и iPhone 8 Plus в рассрочку на один, полтора и два года. Рассрочка оформляется после успешного подтверждения кредитоспособности (скоринга).
Смартфон с Kcell Contract можно приобрести без предоплаты. Например, для iPhone 8 64 ГБ с рассрочкой на 24 месяца ежемесячный платеж составит 16 000 тенге. В пакет услуг связи при таком сроке входят безлимитные минуты для разговоров внутри сети Kcell/Activ и 1000 SMS внутри сети Kcell/Activ, 15 ГБ интернет-трафика, 300 минут для звонков на номера других сотовых операторов РК. Информация о других предложениях по ссылке http://kcell.mobi/kcellcontract
Смартфон с Activ Contract предусматривает предоплату за смартфон. За iPhone 8 64 ГБ с рассрочкой на 24 месяца предоплата составит 32 000 тенге, а ежемесячный платеж - 14 000 тенге. В пакет услуг связи при таком сроке контрактного предложения входят безлимитные минуты для разговоров внутри сети Kcell/Activ и 1000 SMS внутри сети Kcell/Activ, 25 ГБ с делением трафика на дневной и ночной, 200 минут для звонков на номера других сотовых операторов РК. Информация о других предложениях по ссылке http://activ.mobi/activcontract
Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
Новости Компаний